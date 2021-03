Schody wewnętrzne kamienne oraz schody zewnętrzne - styl i desing

Czy wpadłeś na to, że schody to nie tylko funkcjonalność? Owszem służą do tego by swobodnie poruszać się między piętrami w budynkach mieszkalnych, urzedach, szkołach, centrach handlowych, instytucjach kultury i sztuki. Niemniej jednak schody to także ważny, reprezentacyjny element projektu budowli. Szczególnie jeśli mamy na myśli schody wewnętrzne kamienne.



Jak odpowiednio wybrać schody?

Schody wewnętrzne kamienne oraz zewnętrzne modele schodów wykonanych z kamienia to elementy, które powinny swoim stylem, designem i kolorem być dopasowane do wnętrza budynku, jego wyposażenia oraz aranżacji. W przypadku schodów zewnętrznych ważna będzie harmonia z elewacją budynku i wykończeniem - wszelkimi zdobieniami, gzymsami i innymi.

Schody wewnętrzne kamienne z firmą Kontin

Kontin to firma z Kilelc, która od lat zajmuje się obróbką kamienia naturalnego i kamieniarstwem budowlanym oraz artystycznym. Kontin od 1990 roku proponuje swoim klientom najlepszej jakości kamienie, tworząc z nim elementy ozdobne wnętrz, schody wewnętrzne kamienne, blaty kuchenne i łazienkowe, obudowy kominkowe, elewacje zewnętrzne. Sprawdź realizacje firmy online, na oficjalnej stronie www.